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Николай Стариков. Байден и сатанисты. Совет Европы и коронакризис 22.03.2021

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Николай Стариков 22.03.2021. Байден и сатанисты. Совет Европы и коронакризис
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Николай Стариков - Байден и сатанисты. Совет Европы и коронакризис (22 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 22 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Как расценить слова Байдена о Путине 
- Как работает цензура в Инстаграм 
- Как Горбачёв вёл страну к распаду
- За кого голосовать на выборах в сентябре 2021 
- Чем сегодня занимается Чубайс 
- Будет ли полная ковид-изоляция в 2021 году
- О программе партии «Справедливая Россия - За Правду»
- Об экономической программе «Курс Благополучия»
- О настольных книгах Николая Старикова 
- Про социалистическую партию «Справедливая Россия - За Правду»
- Об аресте Ахры Авидзба в Абхазии 
- Кто в России отвечает за высокие технологии 
- Когда на Руси будет жить хорошо
- Зависит ли экономика Британии от доллара 
- Почему США признали захват Голанских высот 
- Об отношении к академику Сахарову 
- Как отличить «левых» от «правых»
- Про экологические проекты СРЗП
- О правых партиях в Германии 
- Про исторический ревизионизм и диктатуру пролетариата 
- Отличаются ли  русские от украинцев 
- О влиянии евреев в российской элите 
- Как научиться разбираться в политике 
- Об отношении к Солженицыну 
- Когда цены перестанут расти 
- Зачем Путину хорошие отношения с Израилем 
- Про зелёную энергетику и суть мировой экономики 
- О задержании пензенского губернатора и предвыборных чистках 
- Как депутат Фёдоров выслуживается перед Единой Россией 
- Что помешало Байдену благополучно подняться на борт самолета
- Как решить проблемы Казахстана
- Возможна ли блокировка Ютуба 
- Могут ли США «обнулить» экономику 
- Про Книги Елены Прудниковой 
- Об оценке деятельности Анатолия Шария
- О книге «Лицом к лицу с Америкой».

 

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