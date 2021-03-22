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Дождь. Российские олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей. Легальна ли такая мера поддержки 22.03.2021

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Телеканал Дождь 22.03.2021. Российские олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей. Легальна ли такая мера поддержки
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Телеканал Дождь - Российские олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей. Легальна ли такая мера поддержки (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

Представители крупного бизнеса на встрече, посвященной росту инвестиций в России, попросили президента Владимира Путина предоставить им налоговые льготы на сумму почти в триллион рублей. Обсудили предложение олигархов с главным экономистом консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгением Надоршиным.

 

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