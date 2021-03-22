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О том, что Советский Союз распался, спустя 30 лет жалеют 67% граждан нашей страны. Такую цифру дают социологи, проводившие опрос. 17 марта 1991 года в СССР прошел всесоюзный референдум.

«Итоги его были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», — сказал Михаил Горбачев.

В эфире Первого русского телеканала «Царьград» политолог Сергей Михеев посоветовал первому и последнему президенту СССР не снимать с себя ответственность за развал страны.

Смотрите онлайн Михеев. Итоги «Крокодиловы слёзы»: Михеев считает, что авантюра по развалу страны удалась (22 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.