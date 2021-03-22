Дело о взятках пензенского губернатора. Путин в тайге. Фанатов аниме задержали за пропаганду ЛГБТ

Российские олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей. Легальна ли такая мера поддержки

МВД отказалось возбуждать уголовное дело об отравлении Навального.

Защита оппозиционера просила возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению Алексея Навального.

Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Белозерцева задержали накануне по подозрению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей. По версии следствия, за деньги он оказывал преференции компании «Фармация» при заключении госконтрактов на лекарства для больниц региона. В качестве взятки Белозерцев также получил автомобиль Mercedes Benz V 250d и наручные часы Breguet.

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