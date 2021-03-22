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Дождь. Дела об отравлении Навального не будет. Губернатора Пензы арестовали. Голосование Тихановской 22.03.2021

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Телеканал Дождь 22.03.2021. Дела об отравлении Навального не будет. Губернатора Пензы арестовали. Голосование Тихановской
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Телеканал Дождь - Дела об отравлении Навального не будет. Губернатора Пензы арестовали. Голосование Тихановской (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

МВД отказалось возбуждать уголовное дело об отравлении Навального.
Защита оппозиционера просила возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению Алексея Навального.

 

Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. 
Белозерцева задержали накануне по подозрению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей. По версии следствия, за деньги он оказывал преференции компании «Фармация» при заключении госконтрактов на лекарства для больниц региона. В качестве взятки Белозерцев также получил автомобиль Mercedes Benz V 250d и наручные часы Breguet.

 

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