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Навальный LIVE. Как Путин и Собянин нарушают санитарные нормы 22.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 22.03.2021. Как Путин и Собянин нарушают санитарные нормы
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Алексей Навальный LIVE - Как Путин и Собянин нарушают санитарные нормы (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

18 марта в «Лужниках» прошел митинг-концерт «Крымская весна». Восьмидесятитысячный стадион был заполнен полностью, несмотря на все еще действующие в Москве ограничения. Ни одного человека в маске, никакой социальной дистанции. Параллельно с этим по «санитарному делу» под домашним арестом находятся Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Олег Степанов, Олег Навальный и другие оппозиционеры.

 

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