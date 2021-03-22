Алексей Навальный LIVE - Как Путин и Собянин нарушают санитарные нормы (22 Марта 2021)
Опубликовано: 22 Марта 2021
Ведущие: Алексей Навальный
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18 марта в «Лужниках» прошел митинг-концерт «Крымская весна». Восьмидесятитысячный стадион был заполнен полностью, несмотря на все еще действующие в Москве ограничения. Ни одного человека в маске, никакой социальной дистанции. Параллельно с этим по «санитарному делу» под домашним арестом находятся Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Олег Степанов, Олег Навальный и другие оппозиционеры.
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