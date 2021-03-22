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Время покажет 22.03.2021

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Время покажет 22.03.2021
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Время покажет (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Байден оступился, тройное падение президента на трапе самолета стало самым популярным видео выходных. Пятьсот миллионов наличными, пензенского губернатора задержали и подозревают в получении взятки.

 

Посол России в США прибыл в Москву для консультаций на фоне обострения отношений между странами. Оговорки Джо Байдена становятся опасными для Америки. Европу захлестнули протесты из-за третьей волны ковид-ограничений. Свастика в центре Киева, радикалы напали на Офис президента Украины, почему власть безмолвствует?

 

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