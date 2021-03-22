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Посол России в США прибыл в Москву для консультаций на фоне обострения отношений между странами. Оговорки Джо Байдена становятся опасными для Америки. Европу захлестнули протесты из-за третьей волны ковид-ограничений. Свастика в центре Киева, радикалы напали на Офис президента Украины, почему власть безмолвствует?

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