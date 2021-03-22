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Время покажет. Жизнь без доллара 22.03.2021

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Видео 22.03.2021. Время покажет. Жизнь без доллара
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Видео - Время покажет. Жизнь без доллара (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снизить зависимость страны от контролируемых Западом международных платежных систем. «Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — заявил глава МИД РФ. Выгодно ли России отказываться от американской валюты?

 

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