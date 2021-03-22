Видео - Время покажет. Жизнь без доллара (22 Марта 2021)
Опубликовано: 22 Марта 2021
Сергей Михеев. «Рублёвская трагедия» Оксаны Пушкиной. Пушкина проводит в России политику западных организаций
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снизить зависимость страны от контролируемых Западом международных платежных систем. «Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — заявил глава МИД РФ. Выгодно ли России отказываться от американской валюты?
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