Сергей Михеев. Главное - не есть друг друга! Про Великий пост, его цели и смысл

Сергей Михеев. Мировых гигантов надо прогибать – я бы их затроллил до смерти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снизить зависимость страны от контролируемых Западом международных платежных систем. «Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — заявил глава МИД РФ. Выгодно ли России отказываться от американской валюты?

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