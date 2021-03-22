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Время покажет. Задержание губернатора Пензенской области 22.03.2021

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Видео 22.03.2021. Время покажет. Задержание губернатора Пензенской области
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Видео - Время покажет. Задержание губернатора Пензенской области (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки. Также задержаны глава группы фармкомпаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена и еще несколько человек. По оперативным данным, они через посредников передавали Белозерцеву деньги и ценности в обмен на госконтракты на поставку лекарств, прежде всего от ковида, в больницы региона.

 

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