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Время покажет. Борьба за гендер 22.03.2021

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Видео 22.03.2021. Время покажет. Борьба за гендер
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Видео - Время покажет. Борьба за гендер (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

Пять лет тюрьмы грозит гражданину Канады за то, что он называет свою дочь девочкой. Ребенку внушили, что она — трансгендер. Отец считает, что в 14 лет ребенок не может принимать решения о смене пола. Но мать поддержала дочь, и психолог назначил ребенку гормональную терапию. В итоге девочка подала на отца в суд, заявив, что его слова причиняют ей боль.

 

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