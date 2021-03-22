Сергей Михеев. Мировых гигантов надо прогибать – я бы их затроллил до смерти

Пять лет тюрьмы грозит гражданину Канады за то, что он называет свою дочь девочкой. Ребенку внушили, что она — трансгендер. Отец считает, что в 14 лет ребенок не может принимать решения о смене пола. Но мать поддержала дочь, и психолог назначил ребенку гормональную терапию. В итоге девочка подала на отца в суд, заявив, что его слова причиняют ей боль.

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