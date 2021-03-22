Царьград. Главное - Зачистка элиты: громкое дело губернатора Пензы – кто следующий (22 Марта 2021)
Опубликовано: 22 Марта 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Сегодня Басманный суд Москвы на два месяца арестовал губернатора Пензенской области И.Белозерцева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним были задержаны еще пять человек, в том числе предполагаемый взяткодатель экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний.
По версии следствия, чиновник получил взятки в виде автомобиля премиального класса, элитных часов и «живых» денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. Зачистка элиты или устранение бизнес-конкурентов?
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