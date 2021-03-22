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Константин Сёмин. Узаконенное рабство. Письма 22.03.2021

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Константин Сёмин 22.03.2021. Узаконенное рабство. Письма
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Константин Сёмин - Узаконенное рабство. Письма (22 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 22 Марта 2021

Я решил написать это письмо после очередного совещания с президентом компании в которой я работаю. Президент потребовал увеличить маржинальную прибыль данного проекта с 13 до 15 %. Я как руководитель должен увеличить прибыль своего акционера. Но не будет у кого-то густо, если не станет где-то пусто.

 

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