Российские олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей. Легальна ли такая мера поддержки

Уже год мы живем с пандемией коронавируса, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что уже год Владимир Соловьев живет в своем YouTube-канале. Он и его команда решили скопипастить формат нашей программы — и теперь ищут ложь на телеканале Дождь и в выпусках FakeNews.

А Дмитрий Киселев пытается поставить британскую корону на колено — получается ли у него? Тем временем Чечня победила коронавирус. По крайней мере, Елена Малышева так точно думает, равно как и Павел Зарубин, когда рассказывает о натирании стола президента Турции.

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