60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Стала известна дата прививки российского президента от "COVID-19" (22 Марта 2021)
Опубликовано: 22 Марта 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Российский президент Владимир Путин заявил, что завтра, 23 марта, сделает прививку от коронавируса. Какой именно вакциной он решил уколоться, не сообщается, но совершенно точно, российской – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" от "Вектора" или препарат центра Чумакова "КовиВак". При этом сообщается, что Путин не будет брать в день вакцинации выходной.
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