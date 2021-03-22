Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Вечерний выпуск. Стала известна дата прививки российского президента от "COVID-19" 22.03.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
60 минут по горячим следам 22.03.2021. Вечерний выпуск. Стала известна дата прививки российского президента от "COVID-19"
22.03.2021 22.03.2021 19.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 16.03.2021
Еще

60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Стала известна дата прививки российского президента от "COVID-19" (22 Марта 2021)

415 просмотров
5
1
Поделиться
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 22 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Российский президент Владимир Путин заявил, что завтра, 23 марта, сделает прививку от коронавируса. Какой именно вакциной он решил уколоться, не сообщается, но совершенно точно, российской – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" от "Вектора" или препарат центра Чумакова "КовиВак". При этом сообщается, что Путин не будет брать в день вакцинации выходной.

 

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Стала известна дата прививки российского президента от "COVID-19" (22 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу