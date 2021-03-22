60 минут. Вечерний выпуск. Дуэль между Путиным и Байденом обещает быть жаркой 19.03.2021

Российский президент Владимир Путин заявил, что завтра, 23 марта, сделает прививку от коронавируса. Какой именно вакциной он решил уколоться, не сообщается, но совершенно точно, российской – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" от "Вектора" или препарат центра Чумакова "КовиВак". При этом сообщается, что Путин не будет брать в день вакцинации выходной.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Стала известна дата прививки российского президента от "COVID-19" (22 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.