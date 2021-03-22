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Политическая Россия. Кого президент США считает умнее себя 22.03.2021

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Политическая Россия 22.03.2021. Кого президент США считает умнее себя
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Политическая Россия - Кого президент США считает умнее себя (22 Марта 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 22 Марта 2021

На связи с PolitRussia Александр Малькевич, журналист, учредитель Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ.

Лекции по байденогномике пришли на смену трамповедению. Профессор на месте – блестящий Малькевич с юмором о важных политических процессах. "Инджой!" – сказал бы Трамп.

 

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