Дмитрий Гордон - Потап и Позитив. Еврейская мафия, пластические операции, геи, Барак, мемы, хейтеры, боты (22 Марта 2021)
Опубликовано: 22 Марта 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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- о пародиях на него и своих ответах на комментарии в инстаграм
- «Я уже давно не за чем не гоняюсь – я делаю то, что мне нравится»
- с чего начался мем с кадыком
- Потап и Позитив спели песню «Клетчатый», которую Гордон пел в дуэте с Розенбаумом
- как выбирает гостей для своих интервью
- о хейтерах, ботах и своей репутации
- о комплиментарном стиле своих интервью
- «Среди гостей моих интервью много алкоголиков, шизофреников и наркоманов»
- где в Киеве можно встретить Гордона
- о бремени славы
- о Кличко
- секрет успеха Гордона в YouTube
- пойдет ли в политику и о своем депутатстве в Киевсовете
- о ведущих, артистах и шоуменах в политике и о Зеленском
- что такое счастье
- как получилось, что с 17 лет брал интервью у топ-звезд
- совет для молодежи от Гордона
- как нашел директора для Могилевской
- о мотивационной школе Гордона и своих творческих вечерах
- о пластических операциях
- о геях, лесбиянках и марихуане
- о будущем Украины
- о закрытии каналов Медведчука
- о дворце Путина, обманутом Януковиче и Навальном
- о Бараке, заставке, еврейской мафии, неудачных интервью, о том, кто ведет его инстаграм и об обращениях президента.
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