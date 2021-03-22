- о пародиях на него и своих ответах на комментарии в инстаграм

- «Я уже давно не за чем не гоняюсь – я делаю то, что мне нравится»

- с чего начался мем с кадыком

- Потап и Позитив спели песню «Клетчатый», которую Гордон пел в дуэте с Розенбаумом

- как выбирает гостей для своих интервью

- о хейтерах, ботах и своей репутации

- о комплиментарном стиле своих интервью

- «Среди гостей моих интервью много алкоголиков, шизофреников и наркоманов»

- где в Киеве можно встретить Гордона

- о бремени славы

- о Кличко

- секрет успеха Гордона в YouTube

- пойдет ли в политику и о своем депутатстве в Киевсовете

- о ведущих, артистах и шоуменах в политике и о Зеленском

- что такое счастье

- как получилось, что с 17 лет брал интервью у топ-звезд

- совет для молодежи от Гордона

- как нашел директора для Могилевской

- о мотивационной школе Гордона и своих творческих вечерах

- о пластических операциях

- о геях, лесбиянках и марихуане

- о будущем Украины

- о закрытии каналов Медведчука

- о дворце Путина, обманутом Януковиче и Навальном

- о Бараке, заставке, еврейской мафии, неудачных интервью, о том, кто ведет его инстаграм и об обращениях президента.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Потап и Позитив. Еврейская мафия, пластические операции, геи, Барак, мемы, хейтеры, боты (22 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.