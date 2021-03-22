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Дождь. Санкции против борцов с геями в Чечне. Отмена презентации книги Киры Ярмыш. Как живет сын Лукашенко 22.03.2021

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Телеканал Дождь 22.03.2021. Санкции против борцов с геями в Чечне. Отмена презентации книги Киры Ярмыш. Как живет сын Лукашенко
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Телеканал Дождь - Санкции против борцов с геями в Чечне. Отмена презентации книги Киры Ярмыш. Как живет сын Лукашенко (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

22 марта Европейский союз ввел санкции против бывшего главы полиции чеченского города Аргун, а также вице-премьера правительства Чечни и командира отряда СОБР.

 

Руководство книжной ярмарки Non/fiction попросило издательскую группу Эксмо-АСТ убрать из программы презентацию книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.

 

Сын Александра Лукашенко Николай живет в хоромах во Дворце Независимости в Минске. Как сообщается, там есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников. Там и располагаются хоромы Коли Лукашенко, его купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр.

 

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