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Константин Сёмин. Доллар рванул. Третья волна. Зарплата на зависть. Галопом по Европам 22.03.2021

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Константин Сёмин 22.03.2021. Доллар рванул. Третья волна. Зарплата на зависть. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Доллар рванул. Третья волна. Зарплата на зависть. Галопом по Европам (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

В этом выпуске:
- Валюты развивающихся стран посыпались к доллару;
- Болгария может выслать российских дипломатов после очередного шпионского скандала;
- Третья волна ковида накрывает разные континенты;
- Филиппины потребовали от Китая остановить армаду рыболовецких шхун;
- В США растет число бездомных - и при республиканцах, и при демократах;
- После жестокого убийства восьми человек в Атланте в Америке начинаются демонстрации в защиту выходцев из Азии;
- Пензенского губернатора Белозерцева обвинили во взятках;
- К лету на треть подорожает одежда и обувь - предупреждают компании-продавцы;
- Почти треть граждан имеет возможность копить деньги. Год назад было 28 процентов;
- Онлайн сериалы и фильмы убивают кинопрокатную отрасль;
- Минэкономики предлагает заманивать инвесторов в Крым анонимностью;
- Пригожин подал в Следком заявление против президента США, глав Минюста, ФБР и ЦРУ.

 

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