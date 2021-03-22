В этом выпуске:

- Валюты развивающихся стран посыпались к доллару;

- Болгария может выслать российских дипломатов после очередного шпионского скандала;

- Третья волна ковида накрывает разные континенты;

- Филиппины потребовали от Китая остановить армаду рыболовецких шхун;

- В США растет число бездомных - и при республиканцах, и при демократах;

- После жестокого убийства восьми человек в Атланте в Америке начинаются демонстрации в защиту выходцев из Азии;

- Пензенского губернатора Белозерцева обвинили во взятках;

- К лету на треть подорожает одежда и обувь - предупреждают компании-продавцы;

- Почти треть граждан имеет возможность копить деньги. Год назад было 28 процентов;

- Онлайн сериалы и фильмы убивают кинопрокатную отрасль;

- Минэкономики предлагает заманивать инвесторов в Крым анонимностью;

- Пригожин подал в Следком заявление против президента США, глав Минюста, ФБР и ЦРУ.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Доллар рванул. Третья волна. Зарплата на зависть. Галопом по Европам (22 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.