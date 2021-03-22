Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Путин дал санкцию на задержание миллиардера Шпигеля 22.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 22.03.2021. Путин дал санкцию на задержание миллиардера Шпигеля
22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 21.03.2021 21.03.2021 21.03.2021 20.03.2021 20.03.2021 19.03.2021 19.03.2021
Еще

Политическая Россия - Путин дал санкцию на задержание миллиардера Шпигеля (22 Марта 2021)

49 просмотров
4
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 22 Марта 2021

Задержание миллиардера Бориса Шпигеля и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева санкционировал президент России. А произошло это перед тем, как Владимир Путин улетел на отдых в тайгу в компании министра обороны Сергея Шойгу, приковав к себе внимание «борцов с Режимом».

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Путин дал санкцию на задержание миллиардера Шпигеля (22 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу