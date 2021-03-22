Политическая Россия - Путин дал санкцию на задержание миллиардера Шпигеля (22 Марта 2021)
Опубликовано: 22 Марта 2021
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Задержание миллиардера Бориса Шпигеля и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева санкционировал президент России. А произошло это перед тем, как Владимир Путин улетел на отдых в тайгу в компании министра обороны Сергея Шойгу, приковав к себе внимание «борцов с Режимом».
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