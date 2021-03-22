Соловьёв LIVE - Байден слился. Война вакцин. Крах либерализма. Стена Сосновского (22 Марта 2021)
Опубликовано: 22 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Байден не понял второго вопроса». Кедми предположил, почему президент США назвал Путина убийцей
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В эфире — «Стена Сосновского»!
КРАХ ЛИБЕРАЛИЗМА?
Общество «будущего» - подмена ценностей, агрессивные идеи.
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