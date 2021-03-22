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Соловьёв LIVE. Байден слился. Война вакцин. Крах либерализма. Стена Сосновского 22.03.2021

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Соловьёв LIVE 22.03.2021. Байден слился. Война вакцин. Крах либерализма. Стена Сосновского
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Соловьёв LIVE - Байден слился. Война вакцин. Крах либерализма. Стена Сосновского (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 22 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире — «Стена Сосновского»! 

КРАХ ЛИБЕРАЛИЗМА?

Общество «будущего» - подмена ценностей, агрессивные идеи.

 

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