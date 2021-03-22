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Время в 21:00. Воскресный выпуск 21.03.2021

Смотрите в этом выпуске: три вакцины от COVID-19 зарегистрированы в России, привиться намерен Владимир Путин; новый энергоблок введен в строй на Ленинградской АЭС; пензенский губернатор Иван Белозерцев в числе фигурантов, арестованных судом; американцы меряются страданиями темнокожих пра-пра-предков; "Угрюм-река": новая неделя, новые серии.

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