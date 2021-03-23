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Светлана Горбунова

Всякие либерасты привились,а мы так терпеливо ждем приглашения, что- то у нас в Сибири не очень хорошо развернута прививочная компания,в некоторых глухих деревнях привит народ а второй город края какая-то тишина