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Полный контакт 23.03.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 23.03.2021
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро! Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Вовка Добрая Душа
23 Марта 2021, 07:45
...... Остановите Землю .... я сойду .....
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Светлана Горбунова
23 Марта 2021, 09:31
Всякие либерасты привились,а мы так терпеливо ждем приглашения, что- то у нас в Сибири не очень хорошо развернута прививочная компания,в некоторых глухих деревнях привит народ а второй город края какая-то тишина
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