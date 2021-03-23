На Донбассе идет война. Она идет уже седьмой год и конца этому не видно. Украинскими нацистами совершенны чудовищные преступления.



И те, кто столкнулся со всем этим кошмаром лицом к лицу пошли в армию, чтобы воевать и победить.

Есть в армии ДНР и ЛНР и множество …женщин. В том числе уникальный, полностью женский танковый экипаж! Такого, кстати, не было и в период Великой Отечественной!

Гостем в новом выпуске программы «По-СтАриковски» стал Роман Разум. Старший лейтенант армии ЛНР, руководитель ансамбля «Новороссия». Поэт, композитор, музыкант.

И автор идеи, продюсер фильма о войне, который только, что снят на Донбассе.

«Ополченочка» – так называется эта картина, путь которой к российскому зрителю активно пытаются заблокировать одни и ускорить другие.

Смотрите онлайн Николай Стариков Роман Разум: фильм «Ополченочка», «московские бандеровцы» и невидимая линия фронта (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.