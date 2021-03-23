Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Роман Разум: фильм «Ополченочка», «московские бандеровцы» и невидимая линия фронта 23.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 23.03.2021. Роман Разум: фильм «Ополченочка», «московские бандеровцы» и невидимая линия фронта
23.03.2021 22.03.2021 21.03.2021 20.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 14.03.2021
Еще

Николай Стариков - Роман Разум: фильм «Ополченочка», «московские бандеровцы» и невидимая линия фронта (23 Марта 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

На Донбассе идет война. Она идет уже седьмой год и конца этому не видно. Украинскими нацистами совершенны чудовищные преступления. 


И те, кто столкнулся со всем этим кошмаром лицом к лицу пошли в армию, чтобы воевать и победить.
Есть в армии ДНР и ЛНР и множество …женщин. В том числе уникальный, полностью женский танковый экипаж! Такого, кстати, не было и в период Великой Отечественной!

 

Гостем в новом выпуске программы «По-СтАриковски» стал Роман Разум. Старший лейтенант армии ЛНР, руководитель ансамбля «Новороссия». Поэт, композитор, музыкант.
И автор идеи, продюсер фильма о войне, который только, что снят на Донбассе.

 

«Ополченочка» –  так называется эта картина, путь которой к российскому зрителю активно пытаются заблокировать одни и ускорить другие.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Роман Разум: фильм «Ополченочка», «московские бандеровцы» и невидимая линия фронта (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу