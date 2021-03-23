Дождь представляет новый репортаж Когершын Сагиевой «День мигранта». Она решила его снять после того, как случайно оказалась в шкуре мигранта, надев мешковатый черный пуховик. Когершын всюду принимали за гастарбайтера: выгнали из банка, в кафе предложили остатки еды, таксист на нее накричал — и это все в один день.

Проблема отношения к мигрантам в России стала особенно очевидной после скандала вокруг выступления Manizha на «Евровидении»: пользователей в социальных сетях задело, что страну на конкурсе будет представлять таджичка, которая переехала в Россию в детстве. Ксенофобия и расизм ближе, чем вы думаете.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Москвабад: как мигранты построили свой город в Москве, где прячутся от ксенофобии и унижений (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.