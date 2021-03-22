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Открытый эфир. Падение президента Байдена и Камала не покажется 22.03.2021

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Открытый эфир 22.03.2021. Падение президента Байдена и Камала не покажется
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Открытый эфир - Падение президента Байдена и Камала не покажется (22 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Падение президента. Что происходит с Джо Байденом? Почему что ни выступление - то ошибка или глупость? Нет и 100 дней на посту, а он уже забыл имя министра обороны и назвал своего зама президентом.

 

- Камала не покажется. Правда ли, что на фоне очевидных проблем со здоровьем Джо Байдена в США экстренно начались смотрины кандидатов в президенты?

 

- Банковая в огне. Как и почему украинские радикалы безнаказанно напали на офис президента? И кто и зачем отпускает из тюрем головорезов из скандального батальона?

 

- От Балкан до Балтии - НАТО готовит крупнейшие в истории маневры против России. Тысячи участников и новейшая техника.

 

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