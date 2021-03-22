Между тем с Наталией Метлиной

Между тем. Кому мешает «Спутник V» 16.03.2021

Между тем. Чего боится Лондон 18.03.2021

Почти 16 тысяч заболевших в день: Украина вводит жесткий карантин. А в национальной экономике уже давно - полный локдаун. Какой выход из создавшейся ситуации нашел Зеленский? Чем помогут Незалежной еженедельные санкции против собственных граждан и предприятий?

Насколько серьезен раскол в партии Зеленского? Что ответит «Слуга народа» на предложение Юлии Тимошенко создать коалицию, и пойдет ли на её условия? Как будут развиваться события на Украине, если партии «Слуга народа» и «Батькивщина» объединятся?

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Украина: полный локдаун (22 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.