Между тем с Наталией Метлиной - Украина: полный локдаун (22 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
Ведущие: Наталья Метлина
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Почти 16 тысяч заболевших в день: Украина вводит жесткий карантин. А в национальной экономике уже давно - полный локдаун. Какой выход из создавшейся ситуации нашел Зеленский? Чем помогут Незалежной еженедельные санкции против собственных граждан и предприятий?
Насколько серьезен раскол в партии Зеленского? Что ответит «Слуга народа» на предложение Юлии Тимошенко создать коалицию, и пойдет ли на её условия? Как будут развиваться события на Украине, если партии «Слуга народа» и «Батькивщина» объединятся?
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