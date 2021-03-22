Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Между тем. Украина: полный локдаун 22.03.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Между тем
Между тем с Наталией Метлиной 22.03.2021. Украина: полный локдаун
22.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 04.03.2021 03.03.2021
Еще

Между тем с Наталией Метлиной - Украина: полный локдаун (22 Марта 2021)

29 просмотров
1
0
Поделиться
Между тем
Между тем
Подписаться

Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Почти 16 тысяч заболевших в день: Украина вводит жесткий карантин. А в национальной экономике уже давно - полный локдаун. Какой выход из создавшейся ситуации нашел Зеленский? Чем помогут Незалежной еженедельные санкции против собственных граждан и предприятий?

 

Насколько серьезен раскол в партии Зеленского? Что ответит «Слуга народа» на предложение Юлии Тимошенко создать коалицию, и пойдет ли на её условия? Как будут развиваться события на Украине, если партии «Слуга народа» и «Батькивщина» объединятся?

 

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Украина: полный локдаун (22 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу