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В нашей стране необходимо принять законы, ужесточающие наказание за взяточничество. Такого мнения придерживаются многие. В прошлом году прокуратура вскрыла четверть миллиона нарушений антикоррупционного законодательства.

Почти каждый день мы слышим об очередном чиновнике, наворовавшем миллионы. Президент России поручил усилить борьбу с коррупцией и возвращать выведенные за рубеж средства. Пора приравнять коррупцию к предательству Родины - считает политолог Сергей Михеев.

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