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Михеев. Итоги. «Все на выход»: Дорога для коррупционеров проложена - Михеев 23.03.2021

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Михеев. Итоги 23.03.2021. «Все на выход»: Дорога для коррупционеров проложена - Михеев
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Михеев. Итоги - «Все на выход»: Дорога для коррупционеров проложена - Михеев (23 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

В нашей стране необходимо принять законы, ужесточающие наказание за взяточничество. Такого мнения придерживаются многие. В прошлом году прокуратура вскрыла четверть миллиона нарушений антикоррупционного законодательства.

 

Почти каждый день мы слышим об очередном чиновнике, наворовавшем миллионы. Президент России поручил усилить борьбу с коррупцией и возвращать выведенные за рубеж средства. Пора приравнять коррупцию к предательству Родины - считает политолог Сергей Михеев.

 

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