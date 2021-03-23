Телеведущая Ксения Собчак выпустила документальный фильм о Викторе Мохове, известном как скопинский маньяк. В марте он освободился после 17 лет заключения за похищение двух девочек, которых почти четыре года удерживал в подземном бункере и насиловал.

В своем первом после освобождения интервью Мохов признался журналистке, что ему «по кайфу» повышенное внимание со стороны общественности и СМИ. По его словам, с зоны его встречали около 15 машин. Также Мохов рассказал, что в тюрьме у него не было времени рефлексировать о содеянном.

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