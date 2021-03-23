Китайцы отчитали американцев во время переговоров на Аляске

«Байден не понял второго вопроса». Кедми предположил, почему президент США назвал Путина убийцей

Как Познер, Собчак, Серебряков зарабатывают на ненависти к России

Если Ксения Собчак заплатила «скопинскому маньяку» Виктору Мохову за интервью, то это не «исследование зла», как это представляет журналистка, а монетизация преступления маньяком.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Обитатели ада». Соловьев жестко разнес Собчак за интервью со «скопинским маньяком» (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.