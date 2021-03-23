Соловьёв LIVE - «Обитатели ада». Соловьев жестко разнес Собчак за интервью со «скопинским маньяком» (23 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Если Ксения Собчак заплатила «скопинскому маньяку» Виктору Мохову за интервью, то это не «исследование зла», как это представляет журналистка, а монетизация преступления маньяком.
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