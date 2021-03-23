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Соловьёв LIVE. «Обитатели ада». Соловьев жестко разнес Собчак за интервью со «скопинским маньяком» 23.03.2021

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Соловьёв LIVE 23.03.2021. «Обитатели ада». Соловьев жестко разнес Собчак за интервью со «скопинским маньяком»
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Соловьёв LIVE - «Обитатели ада». Соловьев жестко разнес Собчак за интервью со «скопинским маньяком» (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Если Ксения Собчак заплатила «скопинскому маньяку» Виктору Мохову за интервью, то это не «исследование зла», как это представляет журналистка, а монетизация преступления маньяком.

 

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