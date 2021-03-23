В студии PolitRussia Станислав Бышок, кандидат политических наук



- Как трактовать слова Байдена о Путине?

- Замглавы МИД России Грушко заявил, что отношения России и НАТО находятся на самой низкой точке со времён окончания холодной войны. Так ли это?

- Какие инструменты используются для увеличения военного бюджета?

- Как проходит вакцинация в России и мире?

- Советский Союз и Россия: о цене человеческой жизни и уровне комфорта

- Свобода слова и Навальный.

Смотрите онлайн Политическая Россия Путин шутит, пока Байден отвечает на некомфортные вопросы (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.