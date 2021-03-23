Политическая Россия - Путин шутит, пока Байден отвечает на некомфортные вопросы (23 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
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В студии PolitRussia Станислав Бышок, кандидат политических наук
- Как трактовать слова Байдена о Путине?
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- Какие инструменты используются для увеличения военного бюджета?
- Как проходит вакцинация в России и мире?
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- Свобода слова и Навальный.
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