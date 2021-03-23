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Политическая Россия. Путин шутит, пока Байден отвечает на некомфортные вопросы 23.03.2021

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Политическая Россия 23.03.2021. Путин шутит, пока Байден отвечает на некомфортные вопросы
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Политическая Россия - Путин шутит, пока Байден отвечает на некомфортные вопросы (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

В студии PolitRussia Станислав Бышок, кандидат политических наук


- Как трактовать слова Байдена о Путине?  
- Замглавы МИД России Грушко заявил, что отношения России и НАТО находятся на самой низкой точке со времён окончания холодной войны. Так ли это? 
- Какие инструменты используются для увеличения военного бюджета?
- Как проходит вакцинация в России и мире?
- Советский Союз и Россия: о цене человеческой жизни и уровне комфорта
- Свобода слова и Навальный.

 

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