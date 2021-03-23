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Команда Алексея Навального анонсировала большой митинг этой весной. Он пройдет, когда наберется полмиллиона участников.

Президент России Владимир Путин, который планировал во вторник сделать прививку от коронавируса, пока не прошел эту процедуру. В Кремле рассчитывают, что глава государства вакцинируется до конца дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что пока у Путина "идет рабочий график, рабочие встречи". "Пока еще нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером он прививку сделает", - добавил представитель Кремля.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Новый митинг команды Навального. Привился ли Путин от коронавируса? Шпигелю продлили срок задержания (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.