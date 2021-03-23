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Время покажет. Вакцина мира 23.03.2021

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Видео 23.03.2021. Время покажет. Вакцина мира
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Видео - Время покажет. Вакцина мира (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен признала недостаток антикоронавирусных препаратов и заявила о неготовности ЕС делиться вакциной с бедными странами. При этом опрос показал потерю доверия населения к вакцине AstraZeneca в Европе. Войдет ли российский препарат "Спутник V" в европейский портфель вакцин?

 

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