Глава государства 23 марта должен сделать прививку от коронавируса. Где и когда именно это произойдет, неизвестно. В Кремле предупредили, что это не будет публичным мероприятием. Также там не стали уточнять, какой именно вакциной будет привит президент.

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