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Дождь. Прививка для Путина: какую вакцину выберет президент 23.03.2021

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Телеканал Дождь 23.03.2021. Прививка для Путина: какую вакцину выберет президент
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Телеканал Дождь - Прививка для Путина: какую вакцину выберет президент (23 Марта 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 23 Марта 2021

Глава государства 23 марта должен сделать прививку от коронавируса. Где и когда именно это произойдет, неизвестно. В Кремле предупредили, что это не будет публичным мероприятием. Также там не стали уточнять, какой именно вакциной будет привит президент.

 

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