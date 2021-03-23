Особое мнение - Сергей Алексашенко (23 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
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Особое мнение представляет Сергей Алексашенко, экономист. Эфир ведет Евгений Бунтман.
- О новом пакете антикризисных выплат в США
- Деньги из фонда национального благосостояния могут тратиться как угодно по решению президента?
- О новой антикризисной поддержке в США / О процессе вакцинации в Америке
- В США будет борьба между штатами за выделенные Байденом деньги?
- О состоянии производственной инфраструктуры в США / О средствах на образование
- Байден собирается перечеркнуть все, что сделал Трамп?
- Об экономическом и социальном оптимизме в пост-ковидный период
- О сравнении финансирования процесса вакцинированная в США и Украине
- Украина не будет закупать «Спутник V» ни при каких обстоятельствах?
- Для чего президент США готов ругаться с Китаем и Россией
- О том, что США готовы работать с Россией только в тех областях, в которых есть интересы Вашингтона
- О взаимоотношениях России и Евросоюза.
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