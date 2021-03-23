Особое мнение представляет Сергей Алексашенко, экономист. Эфир ведет Евгений Бунтман.

- О новом пакете антикризисных выплат в США

- Деньги из фонда национального благосостояния могут тратиться как угодно по решению президента?

- О новой антикризисной поддержке в США / О процессе вакцинации в Америке

- В США будет борьба между штатами за выделенные Байденом деньги?

- О состоянии производственной инфраструктуры в США / О средствах на образование

- Байден собирается перечеркнуть все, что сделал Трамп?

- Об экономическом и социальном оптимизме в пост-ковидный период

- О сравнении финансирования процесса вакцинированная в США и Украине

- Украина не будет закупать «Спутник V» ни при каких обстоятельствах?

- Для чего президент США готов ругаться с Китаем и Россией

- О том, что США готовы работать с Россией только в тех областях, в которых есть интересы Вашингтона

- О взаимоотношениях России и Евросоюза.

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