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Особое мнение. Сергей Алексашенко 23.03.2021

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Особое мнение 23.03.2021. Сергей Алексашенко
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Особое мнение - Сергей Алексашенко (23 Марта 2021)

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Особое мнение
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Опубликовано: 23 Марта 2021

Особое мнение представляет Сергей Алексашенко, экономист. Эфир ведет Евгений Бунтман.

 

- О новом пакете антикризисных выплат в США 
- Деньги из фонда национального благосостояния могут тратиться как угодно по решению президента?
- О новой антикризисной поддержке в США / О процессе вакцинации в Америке 
- В США будет борьба между штатами за выделенные Байденом деньги? 
- О состоянии производственной инфраструктуры в США / О средствах на образование 
- Байден собирается перечеркнуть все, что сделал Трамп? 
- Об экономическом и социальном оптимизме в пост-ковидный период
- О сравнении финансирования процесса вакцинированная в США и Украине 
- Украина не будет закупать «Спутник V» ни при каких обстоятельствах?
- Для чего президент США готов ругаться с Китаем и Россией 
- О том, что США готовы работать с Россией только в тех областях, в которых есть интересы Вашингтона
- О взаимоотношениях России и Евросоюза.

 

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