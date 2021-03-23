Сегодня день крупных событий в международной политике. В Китае встречались министры иностранных дел России и Китая и сделали важные заявления. А одновременно в Брюсселе происходит сессия совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Они еще не сделали формального заявления, но в общем уже ясно направление их подхода и прямо скажем это направление резко отличается от того, которое предпочитали руководители дипломатии России и Китая.

Смотрите онлайн Большая игра Визит Сергея Лаврова в Китай (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.