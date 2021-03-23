Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Большая игра. Визит Сергея Лаврова в Китай 23.03.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Большая игра
Большая игра 23.03.2021. Визит Сергея Лаврова в Китай
23.03.2021 18.03.2021 11.03.2021 04.03.2021 25.02.2021 18.02.2021 11.02.2021 04.02.2021 28.01.2021 21.01.2021
Еще

Большая игра - Визит Сергея Лаврова в Китай (23 Марта 2021)

98 просмотров
3
0
Поделиться
Большая игра
Большая игра
Подписаться

Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Марина Ким, Дмитрий Саймс, Вячеслав Никонов

Сегодня день крупных событий в международной политике. В Китае встречались министры иностранных дел России и Китая и сделали важные заявления. А одновременно в Брюсселе происходит сессия совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Они еще не сделали формального заявления, но в общем уже ясно направление их подхода и прямо скажем это направление резко отличается от того, которое предпочитали руководители дипломатии России и Китая.

 

Смотрите онлайн Большая игра Визит Сергея Лаврова в Китай (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу