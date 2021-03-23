Террористический акт в КНР произошёл на фоне визита главы МИД России в Пекин. И атака смертника, и поездка Сергея Лаврова состоялись менее чем через неделю после того, как на Аляске провалились переговоры между американскими и китайскими дипломатами. Это вряд ли можно считать совпадением.

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