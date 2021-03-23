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Время покажет 23.03.2021

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Время покажет 23.03.2021
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Время покажет (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Стало известно, в чем наши футболисты будут играть на чемпионате Европы, представлена новая форма футболистов сборной. Стрельба в США, неизвестный открыл огонь в супермаркете в штате Колорадо, погибло около десяти человек. Невероятные кадры из Исландии, там впервые за шесть тысяч лет проснулся вулкан, находящийся всего в сорока километрах от столицы. Дипломатический скандал и шпионские войны, Болгария высылает российских дипломатов.

 

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