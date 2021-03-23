Главная новость сегодняшнего дня – вакцинация президента России. Кремль пока не подтвердил факт прививки.Также пока не уточняется, приедет Владимир Путин сам на прием к врачу, или же медики приедут к нему. Вакцинация пройдет без камер, чтобы не превращать ее в пиар-ход, ведь Путина и Россию на Западе обвиняют в политизации вакцинации.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. В ожидании вакцинации президента РФ (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.