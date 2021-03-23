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60 минут. Вечерний выпуск. В ожидании вакцинации президента РФ 23.03.2021

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60 минут по горячим следам 23.03.2021. Вечерний выпуск. В ожидании вакцинации президента РФ
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. В ожидании вакцинации президента РФ (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Главная новость сегодняшнего дня – вакцинация президента России. Кремль пока не подтвердил факт прививки.Также пока не уточняется, приедет Владимир Путин сам на прием к врачу, или же медики приедут к нему. Вакцинация пройдет без камер, чтобы не превращать ее в пиар-ход, ведь Путина и Россию на Западе обвиняют в политизации вакцинации.

 

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