Царьград. Главное - Рубль и нефть вниз, цены на топливо вверх: в России новый кризис (23 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Рубль и государственные долговые бумаги сегодня на Московской бирже показали существенную коррекцию. Евро вновь за 90, доллар в районе 76. За минувшие семь дней рубль уже просел к «американцу» более чем на 4%. Падение рубля происходит на фоне распродажи бондов нерезидентами.
Ключевая причина – новые антироссийские санкции, которые могут нанести ощутимый удар по долговому рынку России. Еще одна тем дня – рост цен на топливо быстрее инфляции, в худшем случае - сразу на 14%. В Минэнерго связали рост цен на бензин со «слабеющим рублем».
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