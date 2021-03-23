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Царьград. Главное. Рубль и нефть вниз, цены на топливо вверх: в России новый кризис 23.03.2021

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Царьград. Главное 23.03.2021. Рубль и нефть вниз, цены на топливо вверх: в России новый кризис
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Царьград. Главное - Рубль и нефть вниз, цены на топливо вверх: в России новый кризис (23 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Рубль и государственные долговые бумаги сегодня на Московской бирже показали существенную коррекцию. Евро вновь за 90, доллар в районе 76. За минувшие семь дней рубль уже просел к «американцу» более чем на 4%. Падение рубля происходит на фоне распродажи бондов нерезидентами.

 

Ключевая причина – новые антироссийские санкции, которые могут нанести ощутимый удар по долговому рынку России. Еще одна тем дня – рост цен на топливо быстрее инфляции, в худшем случае - сразу на 14%. В Минэнерго связали рост цен на бензин со «слабеющим рублем».

 

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