Рубль и государственные долговые бумаги сегодня на Московской бирже показали существенную коррекцию. Евро вновь за 90, доллар в районе 76. За минувшие семь дней рубль уже просел к «американцу» более чем на 4%. Падение рубля происходит на фоне распродажи бондов нерезидентами.

Ключевая причина – новые антироссийские санкции, которые могут нанести ощутимый удар по долговому рынку России. Еще одна тем дня – рост цен на топливо быстрее инфляции, в худшем случае - сразу на 14%. В Минэнерго связали рост цен на бензин со «слабеющим рублем».

Смотрите онлайн Царьград. Главное Рубль и нефть вниз, цены на топливо вверх: в России новый кризис (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.