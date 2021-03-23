Время покажет. Борьба за гендер

Вечер с Соловьевым. Сбыча мечт произошла! Что ты будешь с этим делать? Пустота на пике могущества

Время покажет. Вакцина мира

Тема выпуска — заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии отношений с Евросоюзом. По словам Лаврова, Европа уничтожила все механизмы взаимодействия с Россией и ответственность за этот кризис несет Брюссель.

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