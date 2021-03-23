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Время покажет. Россия vs ЕС: кризис в отношениях 23.03.2021

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Видео 23.03.2021. Время покажет. Россия vs ЕС: кризис в отношениях
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Видео - Время покажет. Россия vs ЕС: кризис в отношениях (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

Тема выпуска — заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии отношений с Евросоюзом. По словам Лаврова, Европа уничтожила все механизмы взаимодействия с Россией и ответственность за этот кризис несет Брюссель.

 

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