Видео - Время покажет. Радикалы на Украине (23 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
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Тема выпуска — акция протеста у офиса президента Украины в Киеве. 20 марта радикалы штурмовали здание с требованием отпустить бывшего главу одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко. В офисе Зеленского в организации протестов обвинили экс-президента Украины Петра Порошенко.
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