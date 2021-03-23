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Время покажет. Радикалы на Украине 23.03.2021

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Видео 23.03.2021. Время покажет. Радикалы на Украине
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Видео - Время покажет. Радикалы на Украине (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

Тема выпуска — акция протеста у офиса президента Украины в Киеве. 20 марта радикалы штурмовали здание с требованием отпустить бывшего главу одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко.  В офисе Зеленского в организации протестов обвинили экс-президента Украины Петра Порошенко.

 

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