В этом выпуске:

- После слов Путина о выходе из кризиса российская экономика устремилась вниз;

- Фонд национального благосостояния хотят в виде кредитов;

- Размер потребкредита в России в феврале вырос сразу на треть;

- Правительство предложило изымать у чиновников неподтвержденные доходы;

- Бензин на заправках в ближайшее время может подорожать на 14 процентов;

- Переход на отечественное ПО обойдется Газпрому минимум в 180 миллиардов рублей;

- Налоговая за прошлый год взыскала долгов почти на триллион рублей;

- ЕС и Китай обменялись санкциями;

- Британия вводит штраф в 5000 фунтов стерлингов для тех, кто попытается покинуть страну без веской причины;

- В администрации Байдена разрабатывают новый план спасения экономики;

- Евросоюз будет финансироваться военную помощь третьим странам;

- Норвежские власти запретили продажу завода Rolls-Royce российскому Трансмашхолдингу олигархов Махмудова;

- Во Франции магазин ИКЕА обвинили в шпионаже за собственными сотрудниками.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Прививка Путина. Икеа шпионит. Раздать заначку. Галопом по Европам (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.