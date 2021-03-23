Константин Сёмин - Прививка Путина. Икеа шпионит. Раздать заначку. Галопом по Европам (23 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
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В этом выпуске:
- После слов Путина о выходе из кризиса российская экономика устремилась вниз;
- Фонд национального благосостояния хотят в виде кредитов;
- Размер потребкредита в России в феврале вырос сразу на треть;
- Правительство предложило изымать у чиновников неподтвержденные доходы;
- Бензин на заправках в ближайшее время может подорожать на 14 процентов;
- Переход на отечественное ПО обойдется Газпрому минимум в 180 миллиардов рублей;
- Налоговая за прошлый год взыскала долгов почти на триллион рублей;
- ЕС и Китай обменялись санкциями;
- Британия вводит штраф в 5000 фунтов стерлингов для тех, кто попытается покинуть страну без веской причины;
- В администрации Байдена разрабатывают новый план спасения экономики;
- Евросоюз будет финансироваться военную помощь третьим странам;
- Норвежские власти запретили продажу завода Rolls-Royce российскому Трансмашхолдингу олигархов Махмудова;
- Во Франции магазин ИКЕА обвинили в шпионаже за собственными сотрудниками.
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