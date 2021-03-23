Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Прививка Путина. Икеа шпионит. Раздать заначку. Галопом по Европам 23.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 23.03.2021. Прививка Путина. Икеа шпионит. Раздать заначку. Галопом по Европам
23.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 21.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 17.03.2021
Еще

Константин Сёмин - Прививка Путина. Икеа шпионит. Раздать заначку. Галопом по Европам (23 Марта 2021)

9 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 23 Марта 2021

В этом выпуске:
- После слов Путина о выходе из кризиса российская экономика устремилась вниз;
- Фонд национального благосостояния хотят в виде кредитов;
- Размер потребкредита в России в феврале вырос сразу на треть;
- Правительство предложило изымать у чиновников неподтвержденные доходы;
- Бензин на заправках в ближайшее время может подорожать на 14 процентов;
- Переход на отечественное ПО обойдется Газпрому минимум в 180 миллиардов рублей;
- Налоговая за прошлый год взыскала долгов почти на триллион рублей;
- ЕС и Китай обменялись санкциями;
- Британия вводит штраф в 5000 фунтов стерлингов для тех, кто попытается покинуть страну без веской причины;
- В администрации Байдена разрабатывают новый план спасения экономики;
- Евросоюз будет финансироваться военную помощь третьим странам;
- Норвежские власти запретили продажу завода Rolls-Royce российскому Трансмашхолдингу олигархов Махмудова;
- Во Франции магазин ИКЕА обвинили в шпионаже за собственными сотрудниками.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Прививка Путина. Икеа шпионит. Раздать заначку. Галопом по Европам (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу