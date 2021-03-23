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Особое мнение. Александр Проханов 23.03.2021

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Особое мнение 23.03.2021. Александр Проханов
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Особое мнение - Александр Проханов (23 Марта 2021)

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Особое мнение
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Опубликовано: 23 Марта 2021

Особое мнение представляет Александр Проханов, писатель. Эфир ведет Евгений Бунтман.

 

- Об отмене презентации книги Киры Ярмыш
- Кому принесёт пользу государственная цензура?
- Интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Есть ли люди, у которых нельзя брать интервью?
- Пределы допустимого в интервью в целом
- О вакцинации Путина от коронавируса
- Важно ли для людей, что Путин привился?
- Нужно ли Путину отказаться от “Единой России”?
- Штаб Навального планирует новые митинги. Широка ли поддержка политика в народе?
- Об отношении Проханова к Навальному
- Российские власти собираются бороться с чуждыми идеалами и нормами. Как это будет происходить?

 

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