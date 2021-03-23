Особое мнение представляет Александр Проханов, писатель. Эфир ведет Евгений Бунтман.

- Об отмене презентации книги Киры Ярмыш

- Кому принесёт пользу государственная цензура?

- Интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Есть ли люди, у которых нельзя брать интервью?

- Пределы допустимого в интервью в целом

- О вакцинации Путина от коронавируса

- Важно ли для людей, что Путин привился?

- Нужно ли Путину отказаться от “Единой России”?

- Штаб Навального планирует новые митинги. Широка ли поддержка политика в народе?

- Об отношении Проханова к Навальному

- Российские власти собираются бороться с чуждыми идеалами и нормами. Как это будет происходить?

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