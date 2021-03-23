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Соловьёв LIVE. Трап против Байдена. Собчак и маньяк. Путин делает прививку. Наши с Борисом Якеменко 23.03.2021

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Соловьёв LIVE 23.03.2021. Трап против Байдена. Собчак и маньяк. Путин делает прививку. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Трап против Байдена. Собчак и маньяк. Путин делает прививку. Наши с Борисом Якеменко (23 Марта 2021)

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Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«ТРАП ПРОТИВ БАЙДЕНА» - или так ли смешон Байден, как нам показывают?

- Зачем из Байдена делают посмешище? 
- Что нам следует ожидать от Байдена?
- Почему Байден отказался от разговора с Путиным?

 

СОБЧАК И МАНЬЯК или когда в источнике вдохновения можно мыть ноги. 

- Есть ли пределы деградации в журналистике? 
- Закон против хайпа - как и что делать? 

 

Путин делает прививку. Политический акт или просто забота о здоровье?

 

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