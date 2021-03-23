Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Кто пойдёт на выборы в Госдуму? Шпигель арестован. Пушкина призвала проверить «скопинского маньяка» 23.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 23.03.2021. Кто пойдёт на выборы в Госдуму? Шпигель арестован. Пушкина призвала проверить «скопинского маньяка»
23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - Кто пойдёт на выборы в Госдуму? Шпигель арестован. Пушкина призвала проверить «скопинского маньяка» (23 Марта 2021)

4 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 23 Марта 2021

22 марта Басманный суд арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца. Его обвинили в коррупции. Одновременно с Белозерцевым задержали бизнесмена Бориса Шпигеля, который якобы дал губернатору взятку в размере 31 миллиона рублей.

 

По версии следствия, Белозерцев за деньги оказывал преференции фармкомпании Шпигеля при заключении госконтрактов на лекарства для больниц в регионе. 23 марта сам Шпигель доставлен в Басманный суд, где ему должны избрать меру пресечения.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Кто пойдёт на выборы в Госдуму? Шпигель арестован. Пушкина призвала проверить «скопинского маньяка» (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу