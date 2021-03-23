Телеканал Дождь - Кто пойдёт на выборы в Госдуму? Шпигель арестован. Пушкина призвала проверить «скопинского маньяка» (23 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
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22 марта Басманный суд арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца. Его обвинили в коррупции. Одновременно с Белозерцевым задержали бизнесмена Бориса Шпигеля, который якобы дал губернатору взятку в размере 31 миллиона рублей.
По версии следствия, Белозерцев за деньги оказывал преференции фармкомпании Шпигеля при заключении госконтрактов на лекарства для больниц в регионе. 23 марта сам Шпигель доставлен в Басманный суд, где ему должны избрать меру пресечения.
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