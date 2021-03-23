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Вечер с Владимиром Соловьевым 23.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 23.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (23 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как ни печально это констатировать, но мы вновь приближаемся к блоковому миру, а ведь после исчезновения Варшавского договора оставался только блок НАТО, прославившийся тем, что на него за всё время не напал никто, а вот он уничтожил Югославию. При этом с Евросоюзом как с организацией у России отношений нет, таков комментарий Лаврова, и тут сложно поспорить, причем нет их не по нашей вине.

 

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