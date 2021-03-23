«Обитатели ада». Соловьев жестко разнес Собчак за интервью со «скопинским маньяком»

Саудовская Аравия - на пороге модернизации: нефть и не только... АРМАГЕДДОНЫЧ

Трап против Байдена. Собчак и маньяк. Путин делает прививку. Наши с Борисом Якеменко

Мы в эфире! В студии — Роман Голованова и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

- Собчак восхваляет маньяка?

- Нажмёт ли Байден на ядерную кнопку?

- Украинские каратели казнят стариков.

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