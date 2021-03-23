Соловьёв LIVE - Турция вызвала посла РФ. ВКС наносит удары в Сирии. РФ и КНР против США. Голованов. Баранец (23 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире! В студии — Роман Голованова и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
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