Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Турция вызвала посла РФ. ВКС наносит удары в Сирии. РФ и КНР против США. Голованов. Баранец 23.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 23.03.2021. Турция вызвала посла РФ. ВКС наносит удары в Сирии. РФ и КНР против США. Голованов. Баранец
23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 21.03.2021 21.03.2021 21.03.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Турция вызвала посла РФ. ВКС наносит удары в Сирии. РФ и КНР против США. Голованов. Баранец (23 Марта 2021)

149 просмотров
12
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 23 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире! В студии — Роман Голованова и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

 

- Собчак восхваляет маньяка?
- Нажмёт ли Байден на ядерную кнопку?
- Украинские каратели казнят стариков.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Турция вызвала посла РФ. ВКС наносит удары в Сирии. РФ и КНР против США. Голованов. Баранец (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу