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Причиной отключения электроэнергии в большей части Грузии стала проблема с крупной линией электропередачи "Месхети", говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии.

Приблизительно к полуночи большая часть Грузии осталась без света. Проблема коснулась многих районов и крупных городов, в том числе Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти.

"Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередачи "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, и электроснабжение было отключено большей части страны", – говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии.

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