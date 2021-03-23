Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Расплата за независимость: Грузия погрузилась во тьму и средневековье назло России 23.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 23.03.2021. Расплата за независимость: Грузия погрузилась во тьму и средневековье назло России
23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 21.03.2021 21.03.2021 21.03.2021
Еще

Политическая Россия - Расплата за независимость: Грузия погрузилась во тьму и средневековье назло России (23 Марта 2021)

17 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 23 Марта 2021

Причиной отключения электроэнергии в большей части Грузии стала проблема с крупной линией электропередачи "Месхети", говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии.

 

Приблизительно к полуночи большая часть Грузии осталась без света. Проблема коснулась многих районов и крупных городов, в том числе Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти.

 

"Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередачи "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, и электроснабжение было отключено большей части страны", – говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Расплата за независимость: Грузия погрузилась во тьму и средневековье назло России (23 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу