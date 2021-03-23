Телеканал Дождь - Скандальное интервью «скопинского маньяка»: СК проверит его высказывания (23 Марта 2021)
Опубликовано: 23 Марта 2021
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Депутат Госдумы Оксана Пушкина направила обращения генпрокурору России Виктору Краснову и главе ФСИН Александру Калашникову с требованием проверить слова Виктора Мохова в интервью Ксении Собчак о том, что он хочет «помочь» зачать детей одной из своих жертв.
Она попросила глав ведомств провести проверку, дать правовую оценку высказываниям Мохова и принять меры, если проверка выявит нарушения законодательства. Кроме того, адвокаты проекта «Правовая инициатива» обратились к главе СК Александру Бастрыкину проверить слова Мохова на признаки приготовления к изнасилованию (часть 1 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ).
Бастрыкин поручил руководству рязанского управления СК провести процессуальную проверку высказываний Мохова. Обсудили с Оксаной Пушкина в эфире Дождя интервью «скопинского маньяка» и опасность высказываний в нем.
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