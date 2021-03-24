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Полный контакт. Коварный план ФБК*. Распил наследия Навального. Гей-парад вместо протестов 24.03.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 24.03.2021. Коварный план ФБК*. Распил наследия Навального. Гей-парад вместо протестов
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Коварный план ФБК*. Распил наследия Навального. Гей-парад вместо протестов (24 Марта 2021)

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Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро! Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!

 

- Путин привился от коронавируса. Комментарий Рошаля
- Зеленский ввел новые санкции СНБО против Российской Федерации
- Собчак ответила на критику интервью со "скопинским маньяком"
- Распил наследия Навального
- Волков, Жданов и Певчих собирают навальнят на новый митинг. Борьба за денежное наследие Навального
- Новая пресс-конференция Байдена. Каких сюрпризов можно ожидать?
- Постковидный мир. Гость в студии – Александр Мясников
- Все проекты "оппозиции" – неприкрытое вмешательство во внутренние дела России.
- Дмитрий Евстафьев о тоталитарной оппозиции
- Дмитрий Дробницкий о новой американской дипломатии
- Разоблачение члена тайной организации.

 

* признан в РФ НКО-иноагентом

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Коварный план ФБК*. Распил наследия Навального. Гей-парад вместо протестов (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
владимир
24 Марта 2021, 09:02
после первого укола спутником на второй день сердечный приступ, ана четвертый день-острый инфаркт миокарда
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Алеусандр Алексеевич
24 Марта 2021, 09:56
надо разрешить парад гей , только зимой и не далеко от оймякона. даже обеспечить доставку туда, а обратно пусть выбираются автостопом)
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