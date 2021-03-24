В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла об аресте пензенского губернатора Белозерцева и о борьбе с коррупцией в целом, а также поговорили про слова министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по отказу от доллара во взаимоотношениях с другими странами, сказанные им во время недавнего визита в Китай.

- Об аресте пензенского губернатора

- Как искоренить проблему коррупции среди чиновников

- Почему арест губернатора – политический вопрос

- О необходимости национализации российских элит

- Как должно происходить назначение губернаторов

- Что значит «уйти из долларовой зоны»

- Как построить суверенную экономику.

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