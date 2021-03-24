Николай Стариков - Коррупция и смертная казнь. Лавров и отказ от доллара (24 Марта 2021)
Опубликовано: 24 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла об аресте пензенского губернатора Белозерцева и о борьбе с коррупцией в целом, а также поговорили про слова министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по отказу от доллара во взаимоотношениях с другими странами, сказанные им во время недавнего визита в Китай.
- Об аресте пензенского губернатора
- Как искоренить проблему коррупции среди чиновников
- Почему арест губернатора – политический вопрос
- О необходимости национализации российских элит
- Как должно происходить назначение губернаторов
- Что значит «уйти из долларовой зоны»
- Как построить суверенную экономику.
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