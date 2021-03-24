Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Коррупция и смертная казнь. Лавров и отказ от доллара 24.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 24.03.2021. Коррупция и смертная казнь. Лавров и отказ от доллара
24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 21.03.2021 20.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021
Еще

Николай Стариков - Коррупция и смертная казнь. Лавров и отказ от доллара (24 Марта 2021)

37 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 24 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла об аресте пензенского губернатора Белозерцева и о борьбе с коррупцией в целом, а также поговорили про слова министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по отказу от доллара во взаимоотношениях с другими странами, сказанные им во время недавнего визита в Китай.

 

- Об аресте пензенского губернатора
- Как искоренить проблему коррупции среди чиновников
- Почему арест губернатора – политический вопрос 
- О необходимости национализации российских элит
- Как должно происходить назначение губернаторов 
- Что значит «уйти из долларовой зоны»
- Как построить суверенную экономику.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Коррупция и смертная казнь. Лавров и отказ от доллара (24 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Бедный
24 Марта 2021, 09:10
Стариков, крутится как уж на сковородке. С одной стороны железные факты, а с другой стороны страшно хочется задницу нынешним властям полизать. И это называется оппозоционная партия!
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу